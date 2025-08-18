Ето ги най-икономичните джипове и кросоувъри на пазара

Най-предпочитаните коли в Европа несъмнено са джиповете (SUV) и кросоувърите.

През последните години моделите, предлагани на пазара, се умножиха, като на практика изместиха комбитата, които някога бяха много популярни. Те предлагат подобно товароносимост, но имат по-голямо тегло, заради което харчат повече гориво.

Затова е добре да се знае кои са SUV и кросоувърите на Стария континент, които предлагат най-нисък разход.

В следващия списък са включени дизелови и бензинови модели, в това число и хибриди, които консумират най-малко гориво. Всички те се предлагат на повечето европейски пазари. Няма ги обаче plug-in хибридите, тъй като те все още не са чак толкова често срещани най-вече зарази високите им цени.

За съставянето на класацията са използвани даните, предоставени от производителите за средния пробег, като трябва да се уточни, че те са по-оптимистични от реалните резултати, но все пак дават сравнително обективна картина, пише "Аутомедия".

SUV и кросоувъри с най-нисък разход на гориво:

CITROËN C4 1.2 HYBRID 110/145 К.С. – 4,6 л/100 км

LEXUS LBX 1.5 HYBRID – 4,5 л/100 км

HYUNDAI KONA 1.6 GDI HEV – 4,5 л/100 км

CITROËN C4 X 1.2 HYBRID 145 К.С. – 4,5 л/100 км

BMW X1/X2 SDRIVE20D – 4,5 л/100 км

MINI COUNTRYMAN COOPER D – 4,5 л/100 км

TOYOTA YARIS CROSS 1.5 HYBRID – 4,4 л/100 км

RENAULT CAPTUR 1.8 E-TECH 160 – 4,4 л/100 км

KIA NIRO 1.6 GDI HEV – 4,4 л/100 км

RENAULT SYMBIOZ 1.8 E-TECH 160 – 4,3 л/100 км

