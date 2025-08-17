Ето ги най-ненадеждните немски коли

GOBankingRates посочи четири германски производители, които произвеждат най-ненадеждните автомобили. Според експерти, моделите от тези марки често се развалят.

Немски марки, които произвеждат най-ненадеждните автомобили:

БМВ

Автомобилите BMW привличат шофьорите със спортния си характер и модерните технологии. Съществуват обаче някои проблеми с надеждността на моделите на марката.

Експертите споменават и модели, оборудвани с двигатели N20 и N55. Те често започват да се повреждат в диапазона от 110 000 до 160 000 км пробег.

Ауди

Моделите на Ауди често имат повреди, свързани с електронни компоненти и различни сензори.

Експертите подчертават, че най-често проблеми възникват при автомобили Ауди, произведени между 2010 и 2018 година. Много неизправности възникват след изтичане на гаранционния срок.

Мерцедес-Бенц

Автомобилите Mercedes-Benz отдавна са синоним на лукс. Надеждността на съвременните модели на марката обаче оставя много да се желае.

Експертът по автомобилната индустрия Мелани Мусон от AutoInsurance.org сподели с журналисти, че автомобилите Mercedes-Benz често се развалят след пет до седем години експлоатация. Според нея тези модели започват да се развалят след 80 000 км пробег, пише "Блиц".

Фолксваген

Мусон също критикува надеждността на автомобилите Volkswagen. Тя подчерта, че основният им проблем е ниската надеждност на електронните компоненти.

„Скоростните кутии също имат репутацията на проблемни и трудни за ремонт“, добави експертът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com