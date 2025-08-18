Ето защо да не купуваме кола през лятото

Покупката на употребяван автомобил често изглежда като шанс да се спестят пари, но времето, когато се извършва тя, също е от огромно значение. Според анализаторите от iSeeCars, цитирани от SlashGear, именно лятото е най-неподходящият сезон за сделки.

В случая са анализирани 40 млн покупки за 2023-2024 година и се оказва, че през юни бройката на печелившите оферти, тоест намирането на добра кола на атрактивна цена, намалява с цели 30,4% в сравнение със средния резултат за годината.

През май този цифрата спада с 27,8%, а през юли – с 22,5%. Ситуацията се влошава през празниците и уикендите, когато шансовете да намерите кола по-евтина от пазарната цена намаляват с поне една трета.

Изследването на iSeeCars отделно подчертава - промоцията не е равна на добра сделка. В проучването оферта, при която цената е поне 5% по-ниска от справедливата пазарна стойност, се счита за „печеливша“, предава "Аутомедия".

Зимата, от друга страна, се превръща в най-доброто време за тези, които искат да спестят пари. През януари вероятността за намиране на добра отстъпка се увеличава с 41,1%, през декември и февруари – с повече от 30%. Абсолютният рекорд е в навечерието и в първия ден на новата година, когато са регистрирани почти 48% повече печеливши сделки.

„Студът плаши много клиенти, но именно тогава е добре да се прояви по-голяма упоритост и да се прекара повече време в търсене. При подобни условия навън повечето дилъри са склонни да намалят цените“, твърдят експерти.

