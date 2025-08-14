Експерт разкри най-проблемните марки. Ето кои коли да не купуваме

Испанският механик с дългогодишен опит, Карлос Перес, е определил най-добрите автомобили и е съставил списък с най-проблемните марки. Той е посъветвал кои автомобили не бива да се купуват, съобщава Daily Express.

Перес уверява, че един поглед му е достатъчен, за да различи добрата кола от проблемната.

Механикът високо оцени надеждността на азиатските марки.

Сред японските марки той отбеляза марки като Honda, Toyota и Mazda. Механикът призова да не се забравят и корейските марки Hyundai и Kia .

Перес отбеляза, че китайските автомобили набират популярност, но са трудни за обслужване, най-вече защото частите за такива автомобили са трудни за намиране.

Най-проблематичните

На въпроса кои автомобили са най-проблемни, Перес не се поколеба да посочи Jaguar и Land Rover. Според него те имат „абсолютно заслужено лоша репутация“, пише "Блиц".

Той разказва какви са най-честите повреди на тези машини: те са склонни към всякакви неизправности - от електронни повреди до проблеми с двигателя, а също така страдат от сглобяване с много съмнително качество.

Според него настоящите модели на концерна PSA, който произвежда марки като Peugeot, Citroën и Opel, както и модели на концерна Fiat (сега част от Stellantis), също не се представят много добре.

Американските автомобили - по-некачествени от европейските и японските

Той отбеляза, че качеството на изработка на много американски автомобили е по-ниско от европейските, и особено от японските. Механикът обясни:

„Окабеляването, качеството на крепежните елементи - това са детайли, които не се виждат, но с течение на времето се превръщат в причина за проблеми.“

Скритите проблеми - дребният шрифт при автомобилите

Освен конкретните имена, Перес настоява, че много проблеми с автомобилите възникват от детайли, които невинаги са очевидни на пръв поглед.

„В японски автомобил кабелите може да са добре защитени и правилно разположени. В други модели същите кабели са лошо разположени, прегряват или се износват“, обясни той.

Разликата, казва той, е в малките инженерни решения, които в крайна сметка влияят на дълготрайността на автомобила.

Сред личните си препоръки, за разлика от това кой автомобил се разваля най-често, той спомена модела Honda Accord, който описва като „балансиран, комфортен и надежден“.

