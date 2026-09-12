Възраждат популярен автомобил от миналото! Голяма промяна
Колата ще навлезе на японския пазар през 2026 г.
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Колата ще навлезе на японския пазар през 2026 г.
Причината е в гумите
Според него те имат абсолютно заслужено лоша репутация
Honda Motor обяви плановете си да инвестира около 20 милиона долара
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