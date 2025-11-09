Дефект в Honda. Изтеглят половин милион коли

Honda започна да изтегля повече от 400 000 автомобила в САЩ поради риск от изпадане на гуми. Става дума за модела Civic 2016-2021, се посочва в прессъобщение на официалния уебсайт на компанията.

Причината е възможно разхлабване на крепежните елементи на джантите и възможност за откъсване на гуми по време на шофиране.

Собствениците бяха посъветвани да се свържат с оторизирани дилъри за безплатна проверка.

Автомобилният производител поясни, че към 7 ноември няма потвърдени случаи на инциденти или наранявания, свързани с този дефект.

През януари Honda изтегли други 295 хиляди автомобила заради неволно активиране на автоматичната система за аварийно спиране. Тази повреда може да увеличи риска от сблъсък поради внезапно спиране.

