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"Тойота" изтегля 885 000 коли

"Тойота" изтегля 885 000 коли

Токио. Японската компания "Тойота" обяви, че ще изтегли от пазара 885 000 автомобила заради възможен електрически проблем, който би попречил въздушнит...

18 октомври | 21:55
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