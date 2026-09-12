Има нещо супер опасно! BMW изтегля стотици хиляди коли по света
Засегнатите автомобили са произведени между юли 2020 г. и юли 2022-а
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Засегнатите автомобили са произведени между юли 2020 г. и юли 2022-а
Няколко от медалистите на състезанията се оплакаха от лошото качество на отличията
Идва часове след като компанията обяви, че е решила проблема с бордовите компютри
Причината е в гумите
Причината е потенциално опасен дефект на ангренажната верига
Осемте изтребителя, които се очаква да пристигнат до края на годината, са в пълна изправност, гарантира Сюзън Фалатко
Случаят е от Кюстендил
Актуализация в операционната система
Самото обучение е преминало без ползването на машина
Става дума за проблеми в стабилизиращата система
Японският концерн "Тойота Мотор" изтегля 1,43 млн. автомобила заради дефектни въздушни възглавници. Става въпрос за популярните модели Prius, произво...
Ако сте собственик на iPhone 6 Plus и противно на всички очаквания телефонът ви не прави хубави снимки, то най-вероятно е част от партидата с дефект в...
"Тойота" и "Нисан" изтеглят 6,5 милиона автомобила в световен мащаб заради експлодираща въздушна възглавница, причинила пет смъртни случая. Най-големи...
Японският автомобилен концерн "Тойота" изтегля 1,75 млн. коли в света за поправка на дефекти в спирачната система. Над 1 млн. автомобила се изтеглят...
Враца. Шести блок на АЕЦ „Козлодуй" отново работи. Хилядникът е включен в паралел с електроенергийната система на страната в 9.28 часа на 29 октомври....
Токио. Японската компания "Тойота" обяви, че ще изтегли от пазара 885 000 автомобила заради възможен електрически проблем, който би попречил въздушнит...
Водачът на влака вече е обвиняем