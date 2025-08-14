Бизнес

Никой не ги купува: Най-лошите коли на 2025 г.

Те се продават най-зле

14 авг 25 | 18:56
900
Агенция Стандарт

Докато купувачите се редят на опашка за някои автомобили, други превозни средства трудно намират нов собственик.

Ето ги най-търсените коли втора ръка в България

Експертите на CarEdge посочиха новите автомобили, които се продават най-зле, пише "Блиц".

Експерт разкри най-проблемните марки. Ето кои коли да не купуваме

Списъкът включва различни автомобили, включително доста скъпи премиум модели. Но тук акцентът е върху по-евтините коли.

  • Nissan Versa;
  • Audi A4;
  • Dodge Hornet;
  • Ford Mustang Mach-E;
  • MINI Convertible. 

Това са колите, които се задържат на дилърските площадки по-дълго от другите. Въпреки факта, че тези модели се опитват да привлекат купувачи с изгодни оферти, други коли се справят много по-добре.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема Автомобили
Още от Бизнес
Коментирай
1 Коментара
798099
преди 1 час

Аман от преписвачи!

Откажи