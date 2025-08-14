Никой не ги купува: Най-лошите коли на 2025 г.

Докато купувачите се редят на опашка за някои автомобили, други превозни средства трудно намират нов собственик.

Експертите на CarEdge посочиха новите автомобили, които се продават най-зле, пише "Блиц".

Списъкът включва различни автомобили, включително доста скъпи премиум модели. Но тук акцентът е върху по-евтините коли.

Nissan Versa;

Audi A4;

Dodge Hornet;

Ford Mustang Mach-E;

MINI Convertible.

Това са колите, които се задържат на дилърските площадки по-дълго от другите. Въпреки факта, че тези модели се опитват да привлекат купувачи с изгодни оферти, други коли се справят много по-добре.

