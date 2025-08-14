Никой не ги купува: Най-лошите коли на 2025 г.

Докато купувачите се редят на опашка за някои автомобили, други превозни средства трудно намират нов собственик.
Ето ги най-търсените коли втора ръка в България
Експертите на CarEdge посочиха новите автомобили, които се продават най-зле, пише "Блиц".
Експерт разкри най-проблемните марки. Ето кои коли да не купуваме
Списъкът включва различни автомобили, включително доста скъпи премиум модели. Но тук акцентът е върху по-евтините коли.
- Nissan Versa;
- Audi A4;
- Dodge Hornet;
- Ford Mustang Mach-E;
- MINI Convertible.
Това са колите, които се задържат на дилърските площадки по-дълго от другите. Въпреки факта, че тези модели се опитват да привлекат купувачи с изгодни оферти, други коли се справят много по-добре.
