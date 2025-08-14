Ето ги най-търсените коли втора ръка в България

Две тенденции изглеждат непобедими на българския пазар за употребявани автомобили - премиум трета употреба и дизелови двигатели отпреди Евро 5.

От януари до юли 2025 в страната са внесени 153,494 употребявани леки коли (категории M1 и N1), показва справка на "Аутомедия" за регистрациите в МВР. От тях 43,878, или 28.6%, се падат на премиум и луксозни марки. Почти всички те отчитат растеж спрямо същия период на 2024 - тоест все повече хора се насочват към "премиум нов внос".

Дизеловите двигатели все така си остават предпочитани от купувачите: от регистрираните тази година употребявани автомобили цели 56.4% са дизели, срещу 30.3% за бензиновите двигатели, 3.4% за бензиновите хибриди, 3.3% за бензиновите модели с газова уредба, 2% за чистите електромобили и 0.9% за дизеловите хибриди. В премиум сегмента делът на дизелите е дори по-висок.

Доминацията на голямата германска тройка в този сегмент на пазара става все по-силна: марките Mercedes, BMW и Audi държат общо 86% от пазара, далеч зад тях остават Volvo (4.2%), Porsche (1.8%), Range Rover (1.5%) и Lexus (1.2%).

