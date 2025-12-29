Експертите бият аларма! Огромен проблем с колите в Европа

Европейската комисия официално се оттегли от забраната за регистрация на автомобили с вътрешно горене през 2035. Благодарение на това решение, до 35 процента от автомобилите, продадени след това време в ЕС, могат да бъдат с изгаряне на гориво. Има само един проблем – средният им разход на гориво не трябва да надвишава 0.5 л/100 км. Експертите алармират – автомобилите с вътрешно горене бързо могат да станат мода, достъпна само за богатите, пише "Аутомедия".

Както е известно, новите планове на Европейската комисия предполагат, че вместо 100-процентно намаление на CO2 от новите автомобили спрямо 2021, след 10 години ще има 90-процентно намаление. Липсващите 10 процента трябва да бъдат компенсирани с използването на климатично неутрални електронни горива (до 3 процента в остатъка) и така наречената „зелена стомана’’. Това е стомана, получена в процеса на рециклиране, с почти нулеви емисии на CO2 (до 7 процента в остатъка).

Бъдещите двигателя ще трябва да горят 0.5 л/100 км

Плюсът е, че макар предложените регулации силно да популяризират електрическите автомобили, те вече не изключват други видове задвижване. Комбинацията, поне теоретично, може да включва хибридни автомобили, plug-in хибриди и дори автомобили с „чист’’ ДВГ, стига емисиите им да са балансирани от подходящите продажби на автомобили с нулеви емисии. За какъв вид емисии става дума?

Както обяснява Михаил Хадиш, главен анализатор в IBRM Samar, началната точка за цялата система остава целта за 2021, т.е. 95 гр CO2/км според стандарта на NEDC. При преобразуване в WLTP се приема, че това съответства на около 116 гр/км. Намаление от 90 процента означава, че средните емисии на CO2 за нови автомобили през 2035 трябва да се колебаят около 11,6 грама CO2/км. Това е еквивалентно на разход на гориво от 0.47 литра бензин на 100 км.

Според приложимите правила всеки производител има своя собствена, индивидуална цел за емисии, като взема предвид обема на производството. Превишаването на зададения лимит означава скъпи последствия за производителя. Всеки грам, изхвърлен над лимита, се налага наказание от 95 евро за всеки продаден автомобил, който ги надвиша. Какво очаква европейските купувачи през следващите години?

10 електромобила за 1 ДВГ. Как ще се променят европейските пътища?

Най-продаваният нов автомобил в ЕС днес е Dacia Sandero. След ноември продажбите на популярния модел на румънския производител вече надхвърлят 225 000 бройки. Производителят твърди, че средните CO2 емисии на Dacia Sandero са „от 116 грама CO2/км’’, което съответства на среден разход на гориво от 5/100 км.

Електрическите автомобили се считат за „с нулеви емисии’’ от Европейската комисия, т.е. всяка продадена единица намалява емисиите. За да не плати глоба, Dacia трябва да има 10 електрически автомобила на всеки продаден екземпляр на Sandero – най-популярния автомобил с ДВГ в ЕС днес.

Определено утешение за поддръжниците на автомобилите с вътрешно горене може да бъде методът за изчисляване на емисиите за малки достъпни автомобили (до 4,2 м дължина), произведени локално в ЕС, т.е. малки електрически автомобили, хомологирани според новата категория M1E.

Идеята е да им се присвои коефициент 1.3 при изчисляване на целите за емисии, така че три автомобила M1E, продавани в ЕС, да намалят емисиите на CO2 на даден производител по същия начин, както при четири „пълноразмерни’’ електрически автомобила. Така че, ако приемем, че Dacia пусне на пазара малък електрически автомобил, произведен в Европа, би трябвало да продава 7.7 електрически автомобила M1E за един Sandero.

Plug-in хибриди и двигатели с вътрешно горене само за богатите

Поради тази причина повечето експерти днес прогнозират светло бъдеще за plug-in хибридите, където средните емисии на CO2 обикновено са между 30-50 грама CO2/км.

Екологичната организация Transport & Environment, която все още лобира за 100-процентната забрана на регистрацията на двигатели с вътрешно горене в ЕС, прогнозира, че в най-реалистичните сценарии новите регулации означават около 25 процента от дела на plug-in хибридите във всички нови регистрации на автомобили в ЕС през 2035 г. (със средните им емисии на CO2 на ниво 45 г/км).

Други възможни сценарии са, например, 6% дял от плъгин хибридите (със средно 45 гр/км - 1.94 л/100 км) и 6% дял при автомобилите с вътрешно горене (със средна емисии от 140 гр/км - 6 л/100 км).

T&E също предупреждава за друг сценарий – автомобилите с вътрешно горене ще се превърнат в мода, достъпна само за най-богатите. Това не е изключено, тъй като със средни емисии от 200 г/км (8,6 л/100 км), новите цели за 2035 позволяват дял от около 5 процента от такива превозни средства във всички класове.

