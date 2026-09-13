Опасна болест настъпва у нас. Един град изтръпна
Най-много са новозаболелите във Враца
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Най-много са новозаболелите във Враца
Големият български археолог проф. Иван Христов разкри второ созополско пристанище
Археологическите находки в Караново, Старчево и Добрич показват сходства в културите
Лейбъристите са се насочили към "извънредно голяма изборна победа"
Това показват последни проучвания
Турция продължава да втърдява реакциите си спрямо Израел на фона на ударите по Газа
Експериментите включват вземане на данни за здравината на костите, здравето на очите, функционирането на сърдечно-съдовата система и атрофията на муск...
Открити са глинени съдове и парче от златен накит
След проучвания, става ясно че това са останките на цар Самуил
Все повече проучвания се фокусират върху неговите ползи
Около 800 са терапевтично възстановителните приложения, има 1300 клинични проучвания, оценяващи използването им, казва Вили Пеева
Според институт "Рего": 27,1% за ГЕРБ, БСП - 26,3%
Това показват социологически проучвания
За 20-то лято в пещерата „Козарника" започват разкопки Продължават разкопките в пещерата „Козарника" край село Орешец, община Димово, съобщи доц. Ник...
Депутатите върнаха социолозите в изборите. Това стана с приемането на част от промените в Изборния кодекс, които депутатите приеха тази вечер. Народн...
Компанията „Шел Експлорейшън енд Прадакшън (LIX) Б.В.", е избрана за титуляр на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок „1-14...
Стартират ежегодните археологически разкопки край Банско. Кметът на общината Георги Икономов се срещна с екипа, който ще продължи изследването на креп...
При наскорошно проучване бяха намерени сериозни доказателства, че хората които пият от 3 до 5 кафета на ден са с по-малък шанс от запушване на артерии...
Министерският съвет реши да стартира конкурси за търсене и проучване на нефт и природен газ в две площи, разположени в континенталния шелф и изключите...
Вашингтон. Първите клинични изпитания с добороволци на експериментална ваксина срещу ебола показват, че медикаментът е безопасен и потенциално полезен...