През зимата поддържането на чист под се превръща в истинско предизвикателство. Калта, снегът и солта, които внасяме с обувките, оставят следи дори след старателно измиване. Оказва се, че обикновен продукт от хладилника може да помогне за премахването на леките замърсявания, като същевременно придаде свеж аромат на помещението. Специалисти по почистването разкриват как да използваме лимонов сок вместо обичайния препарат при определени видове настилки.

Един лимон във водата за миене

Необичайният метод набира популярност благодарение на германски сайтове за потребителски съвети. Както съобщава американското издание "Дъ Кулист", необходимата съставка е обикновен лимонов сок, който се добавя към кофа с топла вода. Леката му киселинност помага за отстраняване на повърхностни отлагания, а приятният цитрусов аромат освежава помещението.

Специалистът по почистване Татяна Димитрова от компанията Fantastic Services обяснява, че прясно изцеденият лимонов сок е особено подходящ за премахване на леки замърсявания от плочки и винилови настилки. Германският сайт Ludwigshafen24 препоръчва сока на един лимон за кофа топла вода, като по желание може да се добави и малко оцет. Американското издание "Томс гайд" предлага друг вариант - приблизително половин чаша лимонов сок.

Приготвянето е лесно. Първо се налива топла вода, след което се добавя избраното количество лимонов сок и течността се разбърква. Преди измиването на цялото помещение е добре сместа да бъде изпробвана върху малък, незабележим участък от пода, за да се провери дали няма да повреди покритието.

Кои настилки не бива да се мият с лимон

Въпреки предимствата си домашният разтвор не е подходящ за всички подови покрития. Татяна Димитрова предупреждава, че лимоновият сок не трябва да се използва върху мрамор, травертин и варовик. Германските специалисти добавят към този списък и терацото, тъй като киселината може да увреди повърхността на естествения камък. За такива настилки се препоръчват препарати с неутрално pH.

Методът не е препоръчителен и за дървени подове, при които излишната влага може да причини набъбване. Ако няма лимон подръка, специалистите предлагат ароматна алтернатива - портокалови кори, сварени във вода. Получената течност се прецежда и се добавя към кофата за миене, за да остави приятен цитрусов аромат.

Експертите уточняват, че лимоновият сок помага за премахване на леки отлагания, но няма представени изпитвания, които да доказват, че подът остава чист по-дълго след подобно измиване.