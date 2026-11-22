Диамантен пръстен, оцелял при една от най-големите морски трагедии в историята, беше продаден за внушителните 150 000 британски лири на търг във Великобритания. Бижуто принадлежало на лейди Луси Дъф-Гордън, която се спасила при потъването на "Титаник" през април 1912 г. Нейното име обаче остава свързано с един от най-спорните епизоди на корабокрушението. Продажбата, организирана от аукционната къща "Хенри Олдридж и син", отново насочи вниманието към огромните суми, които колекционерите плащат за лични вещи на пътниците от легендарния кораб, съобщават британските медии.

Скандалът с почти празната спасителна лодка

Лейди Дъф-Гордън пътувала в първа класа със съпруга си сър Космо и секретарката им Лора Мейбъл Франчатели. Тримата успели да се спасят с лодка номер едно, предназначена за 40 души, но спусната във водата само с 12 души, седем от които били членове на екипажа.

След катастрофата възникнали подозрения, че семейство Дъф-Гордън е подкупило моряците, за да не се върнат за хората, останали в ледените води. Повод станали парични суми, които сър Космо дал на членовете на екипажа след спасяването им. Семейството отрекло обвиненията и обяснило, че парите били предназначени да компенсират моряците за изгубените им вещи и доходи.

Диамантеният пръстен останал сред семейните реликви повече от век. Наследниците го наричали "Пръстенът на Титаник" и смятали, че е бил годежният пръстен на лейди Луси. По информация на британската телевизия Ай Ти Ви това било единственото нейно значимо бижу, оцеляло при корабокрушението. Първоначално се очаквало то да достигне цена до 80 000 паунда, но наддаването я надхвърлило значително.

Брошка за 68 000 паунда и два венчални пръстена

Пръстенът на лейди Дъф-Гордън не е единственото бижу, свързано с "Титаник", което е предизвиквало сериозен интерес сред колекционерите.

През април 2023 г. два златни венчални пръстена на Емили Естер Харт, оцеляла заедно с дъщеря си Ева, били продадени за 34 000 паунда. Жената носела и двата пръстена по време на трагичното плаване. Съпругът й Бенджамин загинал, след като помогнал на семейството си да стигне до спасителна лодка. Продажбата е документирана от "Хенри Олдридж и син".

Още по-висока цена достигнала малка брошка във формата на звезда, подарена на 20-годишната Роберта Майони от млад стюард на "Титаник". Двамата се сближили по време на плаването, а при катастрофата морякът й помогнал да стигне до спасителна лодка. Самият той не оцелял. През 2022 г. брошката, която Роберта пазила през целия си живот, била продадена за 68 000 паунда, съобщава Индипендънт.

През 2021 г. за 22 000 паунда бил продаден и медальон, подарен от ръководителя на оркестъра на "Титаник" Уолъс Хартли на годеницата му Мария Робинсън. Хартли загинал, след като музикантите продължили да свирят, докато корабът потъвал.

Хиляди паунди за билет и картичка

На същия търг, на който беше продаден диамантеният пръстен на лейди Дъф-Гордън, нови собственици намериха още две ценни реликви.

Пропуск, позволявал посещение на "Титаник" в деня на отплаването му от Саутхемптън, достигна 40 000 паунда. Документът бил използван от Елайза Дибдън, чийто 18-годишен син Уилям загинал при катастрофата.

Пощенска картичка, изпратена от главния радист на кораба Джак Филипс до сестра му Елси на 6 април 1912 г., пък беше продадена за 32 000 паунда. По време на трагедията 25-годишният Филипс останал на поста си и изпращал сигнали за бедствие, докато корабът потъвал.

Аукционерът Андрю Олдридж го определи като "един от истинските герои на трагедията".

При потъването на "Титаник" на 15 април 1912 г. загиват около 1500 души. Лайнерът потъва при първото си плаване от Саутхемптън към Ню Йорк.