Скандал заради ремонта на Шипка. Протестиращи спряха техника, но фактите са други

Паметникът на свободата на връх Шипка не се разрушава - започнал е най-мащабният му ремонт от повече от четири десетилетия, необходим за запазването на една от най-големите български национални светини. Въпреки това през седмицата се стигна до напрежение, протести и дори блокиране на строителна техника заради демонтирането на части от северното стълбище и площадката.

Директорът на Националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ д-р Чавдар Ангелов обясни пред бТВ, че оригиналните каменни облицовки не се изхвърлят, а са номерирани и подредени на строителната площадка, за да бъдат върнати обратно. От обясненията му става ясно, че част от тревогите около ремонта са породени от неправилно разбиране на строителните дейности.

Основен ремонт не е правен от началото на 80-те

Последната реконструкция в подобен мащаб е извършена през 1981-1982 г. През 2015 г. започва проверка на състоянието на паметника, която разкрива и сериозен административен проблем - той дори не бил отразен в кадастралната карта и нямал акт за държавна собственост.

Едва през 2018 г. Паметникът на свободата получава акт за публична държавна собственост, което отваря възможност да започне законовата процедура по проектиране на консервацията и реставрацията. Следват технически паспорт, предварителни проучвания и проект, съгласуван с Министерството на културата.

Камъните вече са започнали да падат

Необходимостта от сериозна намеса става още по-очевидна през 2020 г., когато внезапно се откъртват три масивни каменни блока. След това е извършено пълно обследване на паметника.

Добрата новина е, че конструкцията му е здрава и няма отклонение по вертикалната ос. Проблемът е в каменната облицовка и проникващата влага.

„Той не е изграден от гранит, както чувам, че се говори, а от местен камък - доломит“, обясни Ангелов. Този материал пропуска вода, която през зимата замръзва и постепенно отслабва камъка.

Около 380 блока трябва да бъдат спасени или сменени

Обследването е показало, че около 380 облицовъчни каменни блока се нуждаят от сериозна намеса. Всеки от тях ще бъде прегледан отново, преди да бъде взето решение дали трябва да се подмени, или може да бъде укрепен и запазен на оригиналното си място.

Целият паметник ще бъде и префугиран, защото компрометираните фуги са един от основните пътища, по които влагата прониква в конструкцията.

Протест заради камъните, а камионът извозвал стар насип

Най-голямото напрежение възникна около демонтирането на северното стълбище. Част от протестиращите останаха с впечатлението, че оригинални камъни се товарят и извозват с камиони.

Ангелов обаче обясни, че проектът изисква временното разглобяване на стълбището, за да бъде открита основата на северната стена и тя да бъде обработена. Самото стълбище е изградено върху каменно-земен насип, който с годините се свлича.

Именно този насип, а не оригиналната облицовка, е бил извозван с камиона. Каменните части на стълбището са номерирани и подредени около паметника.

Стълбището ще бъде върнато върху нов фундамент

Проектът предвижда на мястото на нестабилния насип да бъде изграден стоманобетонен фундамент. След това върху него ще бъдат върнати оригиналните облицовъчни елементи.

Така една от най-шумно оспорваните дейности всъщност е част от опита стълбището да бъде укрепено и запазено, а не премахнато. Блокирането на строителната техника при тези обстоятелства само затруднява работа, планирана именно за опазването на паметника.

Ремонтът може да продължи до 2029 г.

Максималният срок за приключване на цялата консервация и реставрация е началото на септември 2029 г. Работата е сложна заради мащаба на обекта, климатичните условия на върха и необходимостта максимално количество от оригиналния материал да бъде съхранено.

След повече от 40 години без основен ремонт Паметникът на свободата вече има нужда не от отлагане, а от внимателна и професионална намеса. А фактите, изложени от ръководството на музея, показват, че шумът около „махнатите камъни“ е много по-драматичен от това, което реално се случва на строителната площадка.