Няма скрито условие за останките на Самуил. Милошев разсея съмненията

Няма скрити или тайни договорености в споразумението с Гърция за предаването на тленните останки на цар Самуил и предоставянето от България на църковни предмети. Това заяви министърът на културата Евтим Милошев в предаването „Денят започва“ по БНТ. Той беше категоричен, че договореното се отнася единствено до конкретната размяна и не създава възможност впоследствие една от страните да поиска обратно вече предадените ценности. Министърът коментира още ремонта на Паметника на свободата на Шипка и конкурса за постоянен директор на Национален фонд „Култура“.

Няма вариант останките на Самуил да бъдат върнати

На въпрос дали България би могла в бъдеще да поиска църковните предмети обратно или Гърция да настоява за връщане на останките на цар Самуил, Милошев отговори категорично: „Не, няма такъв вариант. Не е това духът на споразумението.“

По думите му няма нито скрити договорености, нито основания да се очакват допълнителни претенции от едната или другата страна. Споразумението урежда конкретно тази размяна и няма по-широк обхват.

„Това е едно споразумение, което преди всичко урежда един културен, един етичен, един исторически въпрос. Тези мощи, тези тленни останки, за нас българите са безценни. Те имат историческа, емоционална и национална стойност“, заяви министърът.

По същия начин църковната утвар, която България предава, е свързана емоционално и исторически с гръцката страна, защото става дума за предмети, създадени за църковно служение.

„Това е една справедлива размяна на исторически ценности. Това не е търговска сделка“, подчерта Милошев. По думите му подобна размяна не може да бъде оценявана според размера, теглото или номиналната стойност на предметите.

Нито един предмет не е от Охрид

Министърът отхвърли и твърденията, че сред предаваните на Гърция предмети има такива от Охрид. Той беше категоричен, че всички те произхождат от територии, които днес се намират в Северна Гърция.

Милошев обясни, че е бил помолен от ръководството на Националния исторически музей да внесе яснота и по отношение на музейния каталог, който се цитира в социалните мрежи. В края му действително се споменават „вещи“, но те са именно от Северна Гърция и са били пренесени в България.

„Това са предмети от Северна Гърция, които са пренесени в България. Днес те се връщат на мястото, където са създадени“, заяви Милошев. Той допълни, че лично е видял предметите и върху тях има гръцки надписи, в които се посочват дори архимандритът и митрополитът, свързани с манастира, за който са били създадени.

По думите му това са свещени предмети, чието истинско място е там, където са били предназначени да участват в църковното служение. На повторен въпрос на БНТ дали има дори един предмет от Охрид министърът отговори кратко: „Няма.“

Извънреден контрол върху ремонта на Шипка

До края на седмицата Министерството на културата ще публикува подробна информация за ремонта на Паметника на свободата на Шипка заради силния обществен интерес и чувствителността към темата.

Милошев подчерта, че става дума за дългоочакван ремонт, който е преминал през множество административни и технически етапи още от късната есен на 2017 г.

„За да се стигне до изпълнението на тази поръчка, мога да кажа, че има абсолютен контрол по отношение на Министерството на културата“, заяви той.

На 30 септември министърът е издал извънредна заповед, с която задължава Инспектората на Министерството на културата да представя специални писмени доклади всеки месец за хода на ремонта.

По думите му законът не изисква подобен механизъм, но той е въведен именно заради националното значение на паметника и вниманието на обществото към всяка дейност по него.

Експозицията не е застрашена

Милошев беше категоричен, че ремонтните дейности по никакъв начин не застрашават експозицията във вътрешността на паметника.

На директен въпрос на БНТ дали експонатите или нещо вътре в Паметника на свободата е изложено на риск, той отговори: „По никакъв начин. И това, че го казвам и го заявявам публично.“

Министърът увери още, че след края на ремонта всичко ще бъде възстановено във вида, в който поколения българи познават Шипка.

„Абсолютно без изключение. И вярвам, че скоро ще имаме обновен, ремонтиран и съхранен Паметник на свободата на Шипка, който е емблематичен за смисъла на нашето национално самочувствие“, заяви Евтим Милошев.

Конкурсът за Национален фонд „Култура“ вече върви

Министърът коментира и защо до този момент Национален фонд „Култура“ няма назначен постоянен директор. По думите му досега е липсвала необходимата методика и ясни изисквания за провеждането на конкурса.

След като методиката е била изготвена в Министерството на културата, временно изпълняващата длъжността директор е била освободена и е обявена процедура за избор на постоянен ръководител.

„В момента, в който тази методика беше изготвена в Министерството на културата, направих това, което законът повелява - освободих временно изпълняващата директорка и назначих конкурс, който в момента върви“, заяви Милошев.

Той увери, че процедурата е публична и самият конкурс също ще се проведе публично, за да бъде избран постоянен директор на Национален фонд „Култура“.