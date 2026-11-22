Повечето хора следват един и същ ред при миенето на косата - първо шампоан, а след това балсам или кондиционер. Според професионални стилисти обаче размяната на тези две стъпки може да донесе изненадващо добри резултати. Новата тенденция, която набира популярност в социалните мрежи, обещава по-мека, блестяща и лесна за разресване коса, без да е необходимо използването на скъпи продукти. Методът е особено полезен за хора с тънка, суха, боядисана или склонна към накъсване коса.

Защо балсамът трябва да се сложи първи

Техниката е известна като Dirty Hair Conditioning, или предварително кондициониране на немита коса. За нея разказва модното списание "Вог", като се позовава на специалисти по грижа за косата.

Стилистката Ана Мария Гайбова от салона Behave Hair&Body Spa в Дубай обяснява, че идеята е проста - балсамът се нанася върху немитата коса, преди да се използва шампоан. Така по дължината на косъма се образува тънък защитен слой, който намалява триенето и помага за запазването на влагата.

Когато косата е мокра, тя е по-уязвима към механично увреждане. При разресване и миене космите могат да се разтягат, заплитат и накъсват. Предварителното използване на балсам улеснява разплитането и прави косата по-гладка.

Според стилистите този подход помага и срещу неприятното наелектризиране и стърчащите косъмчета. Допълнително предимство е, че шампоанът отмива излишния продукт и косата не изглежда тежка и сплескана.

Как точно се прилага необичайният метод

За да изпробвате техниката, не са необходими специални козметични средства. Можете да използвате балсама, който вече имате у дома.

Първо нанесете умерено количество върху немитата коса, като се съсредоточите върху средната част на дължините и краищата. Избягвайте корените и скалпа, особено ако косата ви се омазнява бързо.

Оставете продукта да подейства поне пет минути, а при много суха коса времето може да достигне 15-20 минути. След това изплакнете и измийте скалпа с шампоан, без да търкате силно краищата.

При особено суха или увредена коса може след измиването да нанесете още малко балсам или подходяща подхранваща маска. Така се получава последователността балсам, шампоан и отново балсам, която също се използва в съвременната грижа за косата.

За кои коси ефектът е най-добър

Стилистите препоръчват метода най-вече при тънка, лесно заплитаща се, пореста, боядисана или къдрава коса. Той е подходящ и за хора, които искат повече мекота, но установяват, че обичайното използване на балсам утежнява прическата им.

Лекарката Ширин Хюсеин от клиниката Ceia в Дубай посочва, че предварителното кондициониране може да подобри структурата и външния вид на косата, като намали триенето и улесни оформянето. Ефектът е предимно козметичен и не означава, че процедурата ускорява растежа на косата.

За хората с много суха и къдрава коса техниката може да се прилага при всяко миене, докато при други типове е достатъчно веднъж или два пъти седмично. Важно е да не се прекалява с количеството балсам, защото прекалено богатите формули могат да оставят натрупвания.

Ако косата ви е здрава, не се заплита, не се накъсва и се оформя лесно, няма необходимост да променяте обичайната си грижа. Класическата последователност от шампоан и балсам остава подходяща за повечето хора.