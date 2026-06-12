50% от възрастните страдат от пърхот
Проучвания показват, че всеки втори човек се бори с неприятния кожен проблем
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Проучвания показват, че всеки втори човек се бори с неприятния кожен проблем
Група студенти от Рейкявик направиха шампоан от урина на крава, съобщи БГНЕС по данни на исландски медии. Шампоанът, наречен просто "Q" с аромат на р...
Сменяйте шампоана на 4-5 седмица след консултация с лекар 40 на сто от хората се борят с този проблем, обяснява Нели Петрова Пърхотът е не по-малък...
Красивата и дълга коса, като от легенда за самодива, е мечта на много дами. Не всяка обаче има такава генетична предразположеност. Статията ще ви помо...