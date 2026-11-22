Последната пълна седмица на ноември се очертава като една от най-щастливите за годината за пет зодиакални знака. Между 23 и 29 ноември 2026 г. ги очакват нови възможности, приятни изненади и обрати, които могат да поставят началото на много успешен период. Пълнолунието в Близнаци на 24 ноември ще засили желанието за промяна, а преминаването на Марс в Дева на 25 ноември ще донесе решителност и енергия за осъществяване на важни планове. Астрологът А. Т. Нунес разкрива пред изданието Йор Танго кои са петимата големи късметлии и какво им предстои.

Телец - нови възможности и приятни изненади

За Телците седмицата започва спокойно, но това затишие няма да продължи дълго. Още в средата й ще усетят прилив на енергия и желание да предприемат нещо различно. Амбициите им ще се събудят, а пред тях ще се появят възможности, които доскоро са изглеждали недостижими.

Особено благоприятен ще бъде периодът за нови делови партньорства, професионални предложения и интересни запознанства. В личния живот е възможно минали отношения отново да привлекат вниманието им, но звездите ги насърчават да гледат напред, вместо да се връщат към старите разочарования. Краят на седмицата обещава приключения, приятни покани и неочаквани поводи за радост.

Близнаци - финансови решения и голям пробив

Парите и професионалното развитие ще бъдат в центъра на вниманието на Близнаците. Още в началото на седмицата те ще получат възможност да преразгледат разходите си и да направят по-успешни финансови планове. Пълнолунието в техния знак ще ги подтикне към смели решения и нови цели.

След 25 ноември увереността им ще нарасне значително. Някои представители на знака могат да получат шанс за лидерска позиция, да поемат важна задача или да изпъкнат с качествата си пред колеги и приятели. Единственото, за което трябва да внимават, са прибързаните думи и ненужните конфликти. В края на седмицата ги очакват нови приятелства и вълнуващи начинания.

Рак - паричен късмет и начало на период на благоденствие

Раците са сред най-големите любимци на звездите през последните дни на ноември. Седмицата ще им донесе възможност да заемат централно място в събитията, да укрепят полезни контакти и да намерят подкрепа сред хора, които споделят техните идеи.

Пълнолунието ще им помогне да подредят мислите си и да определят какво искат да постигнат. С напредването на седмицата увереността им ще расте, а отношенията с близките ще станат по-хармонични. Най-хубавото може да се случи през почивните дни, когато благоприятното взаимодействие между Луната и Юпитер обещава приятни финансови новини, допълнителни приходи или неочакван шанс за материален напредък. За Раците започва период, в който усилията им могат да донесат щедри резултати.

Лъв - професионален успех и победа над трудностите

Лъвовете ще имат възможност да покажат лидерските си качества и да спечелят уважението на хората около себе си. Началото на седмицата ще ги направи по-внимателни към чуждото мнение, а общуването ще се превърне в едно от най-силните им оръжия.

Преминаването на Марс в Дева ще насочи вниманието им към работата и финансите. Възможно е да открият нови професионални перспективи или да осъзнаят, че притежават способности, които досега не са използвали достатъчно. Астрологът ги съветва да бъдат дипломатични и да избягват ненужните покупки. В края на седмицата чарът им ще бъде особено силен и те ще успяват да печелят симпатиите дори на хора, с които преди са имали разногласия.

Дева - прилив на сили и начало на големи промени

За Девите предстои една от най-динамичните и обещаващи седмици. Още в първите дни ще изпитат силно желание да научат нещо ново, да развият уменията си или да се впуснат в непознато начинание. Венера ще им помогне да бъдат по-общителни и да привличат интересни хора.

Истинският обрат настъпва на 25 ноември, когато Марс преминава в техния знак. Това ще им донесе допълнителна енергия, решителност и смелост да отстояват интересите си. Мнозина ще почувстват, че е настъпил моментът да предприемат важна промяна в кариерата или личния живот. Пълнолунието ще ги постави в центъра на вниманието, затова е добре да подбират внимателно думите си. През следващите седмици Девите ще бъдат особено упорити и готови да преодоляват препятствията по пътя към успеха.