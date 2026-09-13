Жегата държи България, но бурите вече настъпват
До 38 градуса днес, а следобед гръмотевици ще ударят части от Южна България преди по-сериозната промяна през седмицата
Следете всички новини, анализи и коментари за Нова Седмица. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
До 38 градуса днес, а следобед гръмотевици ще ударят части от Южна България преди по-сериозната промяна през седмицата
Космически събития ще се случват едно след друго, отваряйки им нови възможности
Те ще получат шанс за нов късмет и благоприятни събития
Утре температурите ще се повишат. Минималните ще са между 4 и 9 градуса, а максималните - между 15 и 20. Валежи не се очакват. В планините ще бъде ве...