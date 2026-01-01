Три зодии излизат от любовната сянка. Съдбата им се променя
Директното движение на Лилит според астролозите носи смелост за нова връзка, повече близост и край на болезненото връщане към миналото
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Директното движение на Лилит според астролозите носи смелост за нова връзка, повече близост и край на болезненото връщане към миналото
Сезонът на Дева носи на избраниците на звездите повече увереност, силни решения и възможности, които трудно се пропускат
Девата поема контрол над трудна ситуация, а Скорпионът може да получи подкрепа от влиятелен човек
Лъвът във "Великият Гетсби", Телецът в "Шоколад"
Меркурий управлява комуникацията, технологиите, пътуванията и начина, по който мислим
А една ще чуе новина, която променя всичко
Всяка зодия има оттенък, който подкопава силните й страни и саботира настроението
Сериозните са за Скорпиона, леките - за Раците
Къде да избягате, за да си отдъхнете тази година
Овните да забъркат омлет, Телците-гювеч, а Близнаците са на сандвичи
Една зодия днес пак прекалява
Нашите най-дълбоки слабости и начинът, по който могат да се превърнат в лична суперсила
Вселената сега решава да върне всичко, което този знак е изградил търпеливо
Звездите показват, че ще бъде време на загуба и необходимостта да се изправи пред трудни емоции
Разрешаването на конфликти в период на ретрограден Меркурий ще е трудно
Той управлява емоциите, инстинктите и онова тихо вътрешно гласче, което ни казва от какво наистина имаме нужда
Вселената винаги предлага знаци, които да ви подкрепят
Ретроградният Меркурий тази пролет започна на 15 март и ще завърши на 7 април
Може да почувствате неудържимо желание да предприемете действия, особено по отношение на любовните въпроси
Асцендентът, или изгряващият знак, е този, който се е намирал на източния хоризонт по време на вашето раждане