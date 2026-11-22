Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън споделя откровено за живота след онкологичната диагноза, трудното възстановяване и вътрешните промени, които болестта ѝ е донесла. 44-годишната съпруга на принц Уилям разказва за преживяното в новия документален филм на Би Би Си Heal, който ще бъде излъчен на 29 ноември 2026 г.

30-минутната продукция с водеща журналистката Кърсти Йънг проследява участието на Кейт в планинското предизвикателство Three Peaks Challenge, но поставя фокуса върху живота след тежко заболяване. В лентата принцесата разговаря с други хора, преминали през сериозни здравословни изпитания, и разсъждава върху надеждата, несигурността и нуждата от подкрепа.

"Ракът наистина те променя. Променя тялото ти, променя те физически, но има и много, много по-дълбока промяна, която една такава диагноза предизвиква в теб", казва Кейт в първия трейлър на филма, разпространен от двореца Кенсингтън. Тя описва изцелението като дълго пътешествие към познатите неща и радостта въпреки несигурното бъдеще, като подчертава, че хората не са създадени да носят трудностите сами.

В един от най-личните моменти във филма Кейт разговаря с брат си Джеймс Мидълтън и признава, че не е ударила традиционната камбана в лондонската болница The Royal Marsden след края на лечението си. "Може би това е твоят начин да удариш камбаната", отвръща той, визирайки планинското предизвикателство и участието ѝ във филма. Посланието ѝ завършва с думите: "Често именно чрез болката осъзнаваме, че отвъд нея се крие по-голяма красота".

Темата за възстановяването Кейт засегна и в интервю за списание Country Life от 11 ноември 2026 г., в брой с гост-редактор принц Уилям. Пред писателя Робърт Макфарлейн тя разказва, че лекарите са я предупредили да не очаква линеен процес, а редуване на добри и лоши дни. Принцесата определя природата като "тих учител" и свое убежище, което не съди и помага за възстановяване на връзката между ума, тялото и духа.

Кейт обяви диагнозата си през март 2024 г. след коремна операция и премина през курс на превантивна химиотерапия. През септември 2024 г. тя приключи лечението, а през януари 2025 г. съобщи, че е в ремисия. През юни 2026 г. принцесата успешно изкачи за 24 часа трите най-високи върха в Шотландия, Англия и Уелс - Бен Невис, Скафел Пайк и Ър Уидфа, посвещавайки инициативата на благотворителността.

Филмът Heal ще се излъчи по BBC One на 29 ноември, а международните приходи от разпространението му ще бъдат дарени на The Royal Marsden Cancer Charity в подкрепа на онкологичните пациенти и болницата, в която се лекува принцесата.