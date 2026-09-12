Ето я! Тя ще изиграе Лили Иванова
Снимките на „Лили – любовта е живот“ започват през април 2027 г., съобщи Иван Христов
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Снимките на „Лили – любовта е живот“ започват през април 2027 г., съобщи Иван Христов
Обърна се с вълнуващи думи към лубимата си Емануела
Организирам времето си до минута, защото иначе не мога да функционирам“, признава той
Дара е гост в предаването
Щастлив момент за цялото семейство
Продуцентът лети от щастие
В последните близо 15 години намерих страхотен отдушник и психотерапевт в спорта, споделя той
Продуцентите не могат да си позволят да останат без работа, тъй като зад гърба си имат огромен екип
Първите работни дни на януари са най-тъжните в годината
Как си прекарват баща и детето му
Чаровната дама сгази лука, представяйки Андрей Арнаудов
Водещият си направи закачка с новия сезон на "Фермата"
Сред участниците са банкер и футболна съпруга
Не иска така да се плюе по държавата ни
Продуцентът и жената на живота му Емануела заживели заедно само месец след запознанството си
Продуцентът и красивата Емануела започват връзката си край кофа за боклук
Всяка седмица ще се включва различно лице в това преобразяване на домовете, сподели продуцентът
Той ще води "Фермата" от дома си
"Папараци - ново 20!" започва на 20 септември
Преди 10 години Иван също отказа алкохола