Водещият на "Пееш или лъжеш" Димитър Рачков отново предизвика смях в студиото с характерното си чувство за хумор. Тази вечер той се обърна към участниците и зрителите с култова реплика, свързана с качеството на пеене в шоуто.

"Заради „Пееш или лъжеш“ трябва да получавате БГ Алърт за опасно виещи койоти", пошегува се Рачков, според информация от излъчването по Нова ТВ.

Гост-звезда в предаването тази вечер е поп изпълнителката Дара, която имаше нелеката задача да отсее истинските таланти от "лъжците". Рачков я представи като "част от поколението, което се обръща към майка си с брат".

Самата певица коментира участието си с увереност: "Това шоу е доста интересно и е предизвикателно за моите умения, а аз смятам, че имам някакви умения. Ще мога да позная кой пее и кой не пее. Мисля, че третото ми око е отворено".

В коментара за новото поколение се включи и Андрей Арнаудов, който е част от съветническия панел заедно с Иван Христов, Мария Игнатова, Вениамин и Саня Армутлиева.

"То и синът ми вече ми вика бро, а аз се обръщам към жена ми с: Какво ще го правим, брат", допълни темата Андрей.

