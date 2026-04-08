Защо Андрей си ляга с кокошките - каза само на Ивет Лалова

„Безценно е да бъдеш скучен. Това означава, че първо – обръщаш достатъчно внимание на семейството си, второ – на работата си, и трето, но не на последно място – на себе си. Важно е да останеш повече с децата си, а един ден и с внуците си“.

Така Андрей Арнаудов обобщава днес философията си за живота, семейството, професионалния си път и ролята на съня в тях в новия епизод на подкаста „isleep – Сънят е злато“ с Ивет Лалова. Зад това признание стои дълъг път – от години на почти липсващ сън до осъзнато изграждане на навици, които позволяват устойчивост в един изключително динамичен свят.

Телевизионен продуцент, водещ и предприемач, Андрей не крие, че дълго време сънят не е бил сред приоритетите му. „По цяла нощ купон, по цял ден работа“ е режим, който днес определя като невъзможен. Промяната обаче не идва рязко, а постепенно – в рамките на години, с повече спорт, по-добро хранене и най-вече с ясно съзнание, че дисциплината винаги побеждава мотивацията.

Днес сънят е част от неговата система - лягане между 22:30 и 23:00 часа, ставане в 6:45 часа, прецизно планиране на деня и дори дребни трикове, като приготвяне на сутрешното кафе от предната вечер. Всичко това е подчинено на една цел: почивка и възстановяване. „Организирам времето си до минута, защото иначе не мога да функционирам“, признава той.

Един от най-важните изводи, до които стига, е, че не е важно само колко спиш, а как спиш. Следейки състоянието си чрез смарт пръстен, Андрей ясно вижда връзката между натоварването, стреса и качеството на съня. „10 дни ми показваше, че съм преуморен. Не спрях и се разболях“, казва той и допълва, че често подценяваме сигналите на тялото си.

Липсата на сън има отражение не само върху физическото състояние, но и върху отношенията. „Когато сме изморени, рискът от конфликт вкъщи е по-голям“, признава той за семейния живот. В професионален план пък натрупаното напрежение може да доведе до тревожност, разсеяност и усещане за бърнаут – състояние, което самият той разпознава в последните месеци.

В този контекст почивката се оказва не лукс, а необходимост. „Когато не си даваш пауза, губиш перспектива“, казва Арнаудов. Според него именно почивката и добрият сън помагат да промениш гледната точка и така да видиш грешките си и да намериш решения.

Разговорът засяга и един от най-сериозните съвременни проблеми – зависимостта от екраните. „Най-голямата грешка е да хванеш телефона, когато се събудиш през нощта“, казва той. Вместо това търси по-прости решения – като четенето, което се оказва сигурен път към заспиване при него.

В крайна сметка всичко опира до едно – познаването на собствените граници. „Физиката и психиката имат лимит. Ако не ги познаваш, ще се залъжеш, че можеш повече, отколкото всъщност можеш“, казва Андрей.

Именно затова днес той прави съзнателен избор да бъде „умерено скучен“ – да си ляга по-рано, да спортува редовно и да поставя възстановяването редом до семейството и работата. Защото, както сам признава, това е единственият

