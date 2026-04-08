Емилия каза докога ще бъде с мъжа си

„Благодарна съм на Господ, че намерих човека до себе си“, изповядва се фолк дивата Емилия, която тези дни е известна покрай участието си в "Като две капки вода", пред "Супер магазин". Тя разказва са съпруга си Жорж и как двамата споделят както успехите, така и трудностите, което според нея ги прави по-силни.

"Намерили сме се, Господ ни е отредил да бъдем в този живот заедно, нито той, нито аз ще позволим да се разделим. Но никога не казвай никога, са казали по-старите и опитни хора. Жорж е мъжът, който ми дава пълното щастие, обич, подкрепа и любов, което всяка жена иска. Живи и здрави, смятам, че ще остареем заедно“, допълва тя, позовавайки се на житейската мъдрост.

Най-голямото изпитание за тях дошло, когато лекарите не давали надежда за дете. След редица изследвания и преживени трудности, прогнозите са песимистични. Именно тогава се случва обратът. „Когато разбрах, че съм бременна, бях в шок, защото не очаквахме да стане“, спомня си тя. Появата на дъщеря ѝ Жоржина определя като „дар Божи“.

Днес тя приема не само раждането на детето си като чудо, но и много други аспекти от живота си. „Чудо е, че срещнах човека до себе си. Децата ми са чудо. Родителите ми са живи и здрави“, казва тя.

Според нея дори ежедневните неща – възможността да пътуваш, да се радваш на живота – са повод за благодарност. Лошите моменти също имат своето място, но не като наказание, а като урок. „Приемам ги като уроци“, обобщава тя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com