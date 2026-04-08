Страшен трафик за Великден: Над 190 000 коли напускат София

Заради очаквания интензивен трафик по пътищата около Великден "Пътна полиция" е разположила над 700 свои екипа в цялата страна, а за агресивни водачи ще следят и цивилни патрули.

По автомагистралите в посока изход от София в пиковите часове ще бъде спирано движението на тежки камиони, за да се облекчи трафикът, съобщава Bulgaria ON AIR.

Очаква се най-натоварено да бъде движението по автомагистрала "Тракия", по която ще преминат около 65 000 превозни средства, по "Хемус" ще преминат около 35 000, а по "Струма" около 32 000 превозни средства.

Голямо натоварване "Пътна полиция" очаква по Автомагистрала "Струма" и в посока Гърция.

Там ще има засилен контрол и специализирани полицейски операции.

МВР ще следи и за безопасността на местата, където се събират повече хора за празниците като жп гари, автогари, заведения.

Заедно с това са предприети мерки за сигурност около храмовете и обществените места, където се очакват струпвания на хора, уверяват още от МВР.

По данни от Агенция "Пътна инфраструктура" се очаква над 190 000 превозни средства да напуснат столицата за великденските празници.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com