Ето къде агнешкото струва 5 евро за килограм

Около 800 тона агнешко месо са внесени в България за Великден, каза пред БНР съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев. Този внос е основно от три държави - замразено месо от Нова Зеландия, от Румъния и от Македония, допълни той.

Има тенденция от години да намалява броят на отглежданите овце и съответно да расте вносът, каза Симеон Караколев. Той обясни, че епидемията от шарка по овцете се е отразила върху популацията на овце в област Пловдив. Затова там агнешкото може да е по-скъпо, защото има най-сериозен дефицит.

Според Симеон Караколев най-изгодният вариант е да се купи агнешко директно от фермата, което гарантирано е чисто българско месо. Там цените са между 5 евро и 7 евро за килограм живо тегло, обясни той.

В магазините цените на агнешкото най-често са около 15 евро за килограм плешка и 16 евро за килограм бут.

“Видяхме, че след 1 януари няма сфера, в която да няма леко, а накъде и силно, увеличение на цените, затова тук не можем да говорим за изключение”, коментира Симеон Караколев. Увеличението в цените на горивата допълнително оскъпява логистиката и съответно влияе на цените на агнешкото месо. Може да видим поскъпване на агнешкото с още 10%, смята Симеон Караколев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com