За какво да внимавате, като купувате агнешко за Великден

Ако се купува агнешко месо за Великден от ферма - да се изиска ветеринарният лекар на обекта да присъства на клането. Ако се купува от магазин - да се следи на етикета датата на замразяване и за датата на размразяване. Цената е доста различна от прясното месо. А когато е месо, добито от кланица - да се гледа синия печат, който е български. Ако липсва печат, значи месото е без произход.

Тези съвети даде изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски в навечерието на Великденските празници. Той разказа пред bTV, че има незаконни кланици, животни без произход. Над 70% от животните, които се колят в България, са без маркировка, минават през кланета, при които няма ветеринарен контрол, каза Мавровски.

Работим нормално, не е нещо кампанийно, на територията на цялата страна. В някои области имаме над 70% осуетяване на животновъдни проверки. Или се разболяват собствениците рязко, или минават границата, защото това са погранични райони. Ние отиваме с полиция при данни, че там животните са с по-нисък брой или изобщо ги няма, разказа Мавровски.

Той разказа, че има случаи, в които инспекторите „влизат“ с дрон на проверка, защото никой не ги допуска до обектите. Оказало се, че стадо от 630 говеда се е „изгубило“. Според него злоупотребите са за милиони.

Предупреждаваме, цяла седмица ги чакаме да се появят, никой не идва. Длъжни сме да ги уведомим предварително за проверка, това са основно пасищни животни. Основно конете са интересен фактор.

Той отправи предупреждение към гражданите, които се връщат от Гърция - при връщането в България да не внасят храни оттам, особено необработени, за да се предпази страната ни от разпространението на шап.

