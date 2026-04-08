Много е важно какво ще видите първо утре, на Велики четвъртък

Велики четвъртък е ден със силна енергия. Традициите повеляват преди изгрев слънце да се боядисат великденските яйца. Първото яйце трябва да бъде червено, като с него се докосват бузите или челото за здраве. Някои спазват традицията то да се постави до иконата в дома и да престои до следващия Великден.

Това не е обикновен четвъртък. Това е денят на Тайната вечеря, на последното събиране на Христос с учениците му, на смирението и предателството, които предвещават най-драматичните събития в християнската история.

Какво се отбелязва

Според Евангелието, именно на този ден Исус Христос измива нозете на апостолите – жест на смирение и любов. Установява и тайнството на причастието – хлябът и виното като символи на тялото и кръвта му.

Вечерта завършва с предателството на Юда – момент, който променя хода на историята.

Какво се прави – традиции, които се спазват и днес

В българската традиция Велики четвъртък е ден за действие. Ден, в който домът трябва да засияе, а ритуалите да се изпълнят точно.

Боядисване на яйца

Първото яйце задължително е червено. С него се прави кръстен знак върху челата на децата за здраве. След това яйцето се поставя до иконата – пазител на дома до следващия Великден.

Месене на козунак

Ароматът на ванилия и топъл хляб изпълва къщите. Козунакът не е просто храна – той е символ на празника, на възраждането и новото начало.

Почистване на дома

Смята се, че до този ден всичко трябва да бъде изчистено – не само буквално, но и символично. Подреденият дом е знак за готовност да посрещнеш Възкресението.

Посещение на църква

В храмовете се отслужва едно от най-дълбоките богослужения – четат се 12-те евангелия за страданията Христови.

Какво НЕ се прави – забрани, които носят смисъл

Традицията не е само в това какво да направиш, но и какво да избегнеш:

Не се върши тежка работа след обяд – денят преминава в смирение

Не се пере и не се шие – символично се избягва „боденето“ и страданието

Не се карат и не се изричат тежки думи – вярва се, че думите имат сила

Не се пропуска боядисването на яйцата – това се смята за лош знак

Има поверие, че ако на този ден вали дъжд, времето ще е лошо чак до юни. Старо поверие гласи, че щом се събудите на Велики четвъртък, трябва да погледнете през прозореца – ако видите деца, това ще е на късмет. А ако видите възрастни хора – очакват ви трудности. Не се консумират оцет и коприва – това са двете забранени храни по време на Страстната седмица. Когато Исус е бил разпнат, е бил удрян с коприва, а раните му са били пръскани с оцет. Оттогава се е появило поверието да не се използват през Страстната седмица. В стари времена е имало обичай да се пекат козунаци на този ден и в тях да се сложи монета. На който му се падне парчето с монетата, ще има добра година. На Велики четвъртък жените не бива да перат дрехи нито на ръка, нито в пералня. Последният ден, в който може да се направи това, е Велика сряда, според поверията. Според друго старо поверие, ако се изкъпете преди изгрев слънце на този ден, годината ще е добра за вас и ще се радвате на стабилно здраве.

Символика, която остава

Червеното яйце не е просто цвят – то е живот, кръв, възкресение.

Козунакът – сладостта след страданието.

Чистият дом – ново начало.

Велики четвъртък е ден на подготовка, но и на равносметка. Ден, в който традицията не тежи, а води. И напомня, че преди светлината винаги има изпитание.

