На ръба: Супер Ел Ниньо заплашва планетата!

Водещи световни агенции като NOAA и NASA отправят сериозно предупреждение за възможно формиране на т.нар. „Супер Ел Ниньо“ – климатично явление, което може да доведе до безпрецедентни метеорологични аномалии в глобален мащаб.

Според последните анализи, условията в Тихия океан се развиват в посока на силно затопляне, което е ключов фактор за активиране на това явление, предава meteobalkans.com.

Ел Ниньо представлява периодично затопляне на повърхностните води в централната и източната част на Тихия океан, но при „супер“ фаза ефектите му са значително по-интензивни. Очаква се това да повлияе сериозно на климатичните условия по целия свят – от екстремни горещини и суши в едни региони до обилни валежи и наводнения в други.

Прогнозите сочат, че подобно събитие може да доведе до рязко повишаване на глобалните температури, като в някои части на света се очакват рекордни стойности. В същото време се увеличава рискът от силни бури, тропически циклони и нестабилни атмосферни условия.

Експертите предупреждават, че комбинацията от климатичните промени и силен Ел Ниньо може да засили негативните последици върху земеделието, водните ресурси и екосистемите. Това прави наблюдението на процесите в Тихия океан изключително важно през следващите месеци.

Ситуацията се следи внимателно, като учените подчертават необходимостта от навременна информираност и подготовка за възможни екстремни климатични събития. Очаква се развитието на явлението да бъде ключов фактор за времето през следващите сезони.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com