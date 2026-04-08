Пръстът на Израел остава на спусъка

Израел може да поднови атаките срещу Иран във всеки един момент.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху направи изявление на иврит преди минути, в което очерта позицията на страната си относно настоящия конфликт.

Ето обобщение на ключовите му думи. Нетаняху подчерта, че Израел е готов да възобнови конфликта с Иран, ако се наложи, заявявайки, че „пръстът им остава на спусъка“.

Той коментира и продължаващите удари в Ливан, като заяви, че временното прекратяване на огъня не включва "Хизбула". „Продължаваме да ги удряме мощно“, добави той, описвайки днешните атаки като „най-големия удар“, при който са поразени 100 цели за 10 минути, пише BBC.

Премиерът също така отрече твърденията, че Израел е бил уведомен в последния момент за споразумението за прекратяване на огъня, постигнато във вторник вечерта, и настоя, че то е било сключено в пълна координация с израелската страна.

В изявлението си Нетаняху подчерта, че той и президентът Тръмп „разговарят всеки ден“ и че американският държавен глава наскоро му е казал: „Ти си страхотен“. Израелският премиер внимава да не се отклонява публично от линията на президента Тръмп. В часовете след обявяването на примирието тази сутрин той публикува сдържано съобщение в подкрепа на временната сделка. Въпреки това, е много вероятно това да е споразумение, което Нетаняху не е искал. Той се намира в година на избори и в страната се усеща, че не успява да представи убедителна история за успех около този конфликт.

Заявените от него цели – смяна на режима в Иран и премахване на способността на Техеран да изстрелва балистични ракети и дронове към Израел – очевидно не са постигнати.

По време на обръщението си Нетаняху направи и забележителна промяна в изказа си. Той заяви, че Израел е „върнал назад“ иранския режим „с много години“, докато само преди дни твърдеше, че е „смазал“ Иран и е „премахнал“ завинаги възприеманата екзистенциална заплаха за Израел.

