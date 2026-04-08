Тайното предсмъртно желание на Кралицата

Кралица Елизабет искала да се увери, че правнуците ѝ ще имат щастливи спомени за нея през това, което се оказа последното ѝ лято, твърди кралският биограф Робърт Хардман в нова книга.

В откъс от „Елизабет II: Насаме. Насаме. Публично. Вътрешната история“ , който излиза на 9 април, Хардман пише, че кралицата е искала да види правнуците си в замъка Балморал в Шотландия, когато се е отправила там за традиционната си почивка през лятото на 2022 г.

„Кралицата искаше всички правнуци да дойдат в Балморал в някакъв момент през това лято, дори ако семейство Съсекс може да не успеят да дойдат“, пише Хардман, според откъс, публикуван от Daily Mail на 6 април, визирайки принц Хари и Меган Маркъл и техните деца, 6-годишния принц Арчи и 4-годишната принцеса Лилибет . Херцогът и херцогинята на Съсекс се оттеглиха от кралските си роли във Великобритания през 2020 г. и се преместиха в Калифорния, но доведоха децата си във Великобритания през юни 2022 г. за честванията по случай платинения юбилей на кралицата.

„Тя искаше да се увери, че всички ще имат наистина щастлив спомен за нея“, обясни приятел на семейството“, написа той.

Преди смъртта си кралица Елизабет е била прабаба на 12 правнуци, включително децата на принц Уилям и Кейт Мидълтън - принц Джордж , на 12 години, принцеса Шарлот , на 10 години, и принц Луи , на 7 години. (След смъртта й се родиха още две правнуци: вторият син на принцеса Юджини, Ърнест Бруксбанк, и втората дъщеря на принцеса Беатрис, Атина.)

Today would have been Her Late Majesty Queen Elizabeth’s 97th birthday.



This photograph - showing her with some of her grandchildren and great grandchildren - was taken at Balmoral last summer.



Замъкът Балморал е един от двата дома, частно притежавани от кралицата, и любимо място за бягство на британските кралски особи в продължение на поколения.

„Мисля, че баба е най-щастлива там. Мисля, че тя наистина, наистина обича Хайлендс“, каза принцеса Юджини за Балморал в документалния филм от 2016 г.

В предстоящата биография на Елизабет II , Хардман пише, че кралицата е отслабнала през лятото на 2022 г. и че е имало усещане за окончателност в последните ѝ излизания в Уиндзор, преди да се отправи към Балморал за почивка.

Кралският автор пише, че е отишла да види любимото си пони Ема и конете за „последен път“, а кралицата е била домакин на аудиенции и заседание на Тайния съвет преди пътуването си на север.

Хардман пише: „Проведохме личен разговор“, каза един от присъстващите. „Чувствах се малко разчувствен, когато си тръгнах, защото, ами, просто ми се стори като сбогуване. Тя имаше някои много ясни послания за това как според нея ще се развият нещата в бъдеще. Много ясни, наистина!“.

Смята се, че кралицата е имала здравословни проблеми (които дворецът никога не е разкривал), а Хардман пише, че запознати ще кажат само, че е имала „редица неща, будещи безпокойство" в края на лятото на 2022 г.

„Каквато и да е била точната причина, тя е била добре запозната с медицинската си прогноза и това е било достатъчно, за да я насърчи да завърже различни незавършени въпроси“, пише той.

На 6 септември 2022 г. - два дни преди смъртта си - кралицата проведе последните си ангажименти в замъка Балморал, където прие оставката на напускащия британски премиер Борис Джонсън и назначи неговия наследник, Лиз Тръс, за нов премиер.

„Тя стана да ме поздрави“, каза ми Тръс. „Очевидно физически не беше много добре, но разговаряхме около 20 минути. Беше бодра“, пише Хардман в „ Елизабет II “.

Кралица Елизабет почина на 8 септември 2022 г. в любимия си Балморал на 96-годишна възраст по време на рекордната 70-та година от кралското си царуване. Най-големият ѝ син веднага става новият крал Чарлз след смъртта ѝ и е коронясан осем месеца по-късно на коронационна церемония в Уестминстърското абатство.

Кралицата щеше да навърши 100 години по-късно този месец, на 21 април, и Обединеното кралство се подготвя за тържества по случай годишнината от нейното раждане.

Кралица Елизабет II e обожавала да танцува на музиката на АББА, според дългогодишната и лична асистентка и гардеробиерка Анджела Кели.

Анджела, която е работила за покойната кралица в продължение на почти 30 години, разказа за кралския живот в ново интервю. Тя разкрива, че Елизабет слушаше радио всяка сутрин и често пееше и танцуваше, когато пускаха хит на групата „Dancing Queen“.

„Всяка сутрин кралицата слуша шоуто на Тери Уоган по Radio 2. Когато пуска песента „Dancing Queen“, тя я обожаваше и двете танцувахме. Кралицата се люлее от една страна на друга и пееше. Нейно Величество обичаше да пее и имаше хубав глас. Аз не. Аз се увличах и танцувах около нея, а кралицата ми казваше да „се махна“, защото не мога да пея, и се смеехме“, разказа тя пред списание Vanity Fair.

