Паника в Иран веднага след примирието!

Взрив в рафинерия на Иран.
За експлозия в петролната рафинерия "Лаван" в Иран съобщава иранската информационна агенция "Мехр".
Това се случва само часове след обявяването на споразумение за прекратяване на огъня между Техеран и Съединените щати. Източникът на експлозията остава неизвестен.
Петролната рафинерия се намира на едноименния остров Лаван в Персийския залив, част от иранската провинция Хормозган, пише Блиц.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com