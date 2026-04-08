Паника в Иран веднага след примирието!

Взрив в рафинерия на Иран.

За експлозия в петролната рафинерия "Лаван" в Иран съобщава иранската информационна агенция "Мехр".

Това се случва само часове след обявяването на споразумение за прекратяване на огъня между Техеран и Съединените щати. Източникът на експлозията остава неизвестен.

Петролната рафинерия се намира на едноименния остров Лаван в Персийския залив, част от иранската провинция Хормозган, пише Блиц.





