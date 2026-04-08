Краси Аврамов потъна в скръб

Краси Аврамов изрази дълбоката си скръб след кончината на голямата българска народна певица Янка Рупкина, с която приживе бяха много близки.

В емоционален пост в социалните мрежи той се сбогува с жената, която определя не само като своя колежка, но и учител в първите му стъпки в музиката.

"Завладя и небето! Янка Рупкина – моят учител в първите ми стъпки в музиката, жената, с която дълги години споделях една сцена, отлетя завинаги. Твоят хумор, твоята щедрост и твоят необятен глас никога не ще бъдат забравени. Обичам те, Янке!", написа певецът във Фейсбук.

