Краси Аврамов потъна в скръб
Певецът се сбогува с жената, която определя не само като своя колежка, но и учител в първите му стъпки в музиката
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Певецът се сбогува с жената, която определя не само като своя колежка, но и учител в първите му стъпки в музиката
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Певецът стана жертва на хакери
Филмови продуценти в Холивуд харесаха оригинална музика на Красимир Аврамов. Ноти на Човека глас вече са част от саундтрака към филма "Спокойното езер...
Филмови продуценти в Холивуд харесаха оригинална музика на Красимир Аврамов. Ноти на Човека глас вече са част от саундтрака към филма "Спокойното езер...