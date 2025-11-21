Любопитно

Краси Аврамов е в болница, проговри за ужаса

Краси Аврамов е в болница, проговри за ужаса
21 ное 25 | 15:49
Агенция Стандарт

След като вчера бе съобщено, че нещо лошо е сполетяло Краси Аврамов и той отменя големия си спектакъл в НДК заради спешна медицинска намеса, днес стана ясно, че певецът вече е приет в болница.

Човека глас потвърди, че състоянието му не позволява дори да говори.

"В момента не мога да говоря", каза той пред "Телеграф". А иначе, както вече стана ясно от официалното му съобщение в мрежата - решението да отложи концерта си на 29 ноември е било абсолютно неизбежно.

"Причината за това форсмажорно решение е спешна медицинска намеса, на която трябва да се подложа незабавно. Всички усилия са насочени към възстановяването и завръщането ми на сцената в оптимална форма", пише изпълнителят.

"Надявам се на разбиране и ви благодаря от сърце", пише Човека глас в социалните мрежи.

Автор Агенция Стандарт
1 Коментара
Георги Иванов
преди 21 часа

Причината е малък брой продадени билети. Не лъжете.

