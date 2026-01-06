Анджелина Джоли изненада феновете! Дързък ход

Анджелина Джоли ще изпълни плана си и напуска Холивуд, за да започне нов живот, и то най-вероятно извън Америка, информират източници пред Page Six.

50-годишната актриса и режисьор вече е направила първата стъпка - пуснала е за продажба на пазара историческото имение на Сесил Демил на стойност 25 милиона долара. Красавицата живее от 2016 г. там и дискретно показва имота на потенциални купувачи, съобщи източник пред People тази седмица.За тази година Анджелина планира да разделя времето си между Ню Йорк, където се намира нейният моден бутик Atelier Jolie, и Европа „за повече уединение“, и дългогодишния си втори дом в Камбоджа, като там тя има гражданство.

„Тя не може да се отдалечи достатъчно от драмата… единственият начин да си даде почивка е да си тръгне“, заяви Джей Бенджамин - актьор и продуцент, който е близък с Джоли още от 2005 г.

„Тя ще замине и ще се освободи от напрежението - ще работи само по неща, които движат сърцето, душата и страстта ѝ. Тя е прекрасна, талантлива и щедра жена“, добави Бенджамин.

Драмата около Анджелина е свързана най-вече с горчивата и драматична раздяла с бившия ѝ съпруг Брад Пит, на 62 години, с когото постигна окончателно споразумение за развод на 30 декември 2024 г. Това стана 8 години след като тя подаде молба за развод на фона на поредица от последвали съдебни битки.

Всъщност Джоли и преди е изразявала желанието си да напусне „Ла Ла Ленд“, като е отбелязвала, че е обвързана с Лос Анджелис само докато всичките ѝ шест деца от Брад навършат 18 години - което ще се случи през юли, на рождения ден на близнаците Нокс и Вивиен.

