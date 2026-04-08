Обичам те, Татко! Разтърсващо послание след загубата на Михаил Белчев

С разтърсващо послание във Фейсбук синът на Михаил Белчев - Константин Белчев - се сбогува със своя баща, превръщайки личната си болка в обещание пред цял народ.

Певецът и композитор Михаил Белчев почина в понеделник, оставяйки след себе си десетки песни и стихове, които са част от културната памет на България.

В емоционалния си текст Константин Белчев подчертава, че говори не само като син, а като „глас на един цял народ“, който е загубил „един велик българин“.

Той разкрива и последния им разговор - разговор, който описва като завет.

„Да не спирам никога да пея, за да можеш да продължиш да стъпваш на сцената чрез мен и да споделяш с публиката сърцето, душата и светлината си“, пише той.

Синът на твореца обещава да изпълни този завет и да продължи пътя му - „без страх“ и „без компромис“.

В посланието си Константин Белчев нарича баща си „Рицарят на Любовта“ и подчертава, че неговото дело „не подлежи на забрава“.

„Ти си една огромна част от културното наследство на България. А народ без култура е народ без душа!“, пише още той.

Текстът завършва със силни и лични думи, които се превърнаха в символ на сбогуването:

„Обичам те, Татко! И ще стъпваш чрез мен на сцената, така както ти пожела.“

