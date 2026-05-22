Ето големият фаворит за Евровизия у нас

София трябва да бъде домакин на „Евровизия” през 2027 година. Това показва проучване на „Алфа рисърч” за настроенията на българите след победата на „Евровизия”, предава NOVA.

Според 59 от анкетираните именно в столицата трябва да се състои музикалният конкурс. Другите претенденти - Бургас, Варна и Пловдив, остават по-назад, съответно с 15, 10 и 9 на сто от мненията.

За това какви ще са ползите от „Евровизия” в България - мнозинството се обединява около тезата, че тя ще повиши имиджа на страната. Според 63 на сто домакинството ще донесе ползи за туризма у нас.

Близо 40% вярват, че има положително влияние върху местния бизнес, а 33 на сто - че ще спомогне за изграждането на по-добра инфраструктура в града-домакин.

Песента „Bangaranga“ е описвана като съчетание на съвременен поп звук с елементи, вдъхновени от български фолклор.

Успехът на Дара, съгласно строгия регламент на надпреварата, автоматично предоставя на България правото и задължението да бъде домакин на следващото издание на форума през 2027 година.

В отговор на този прецедент, Министерският съвет, чрез министъра на културата Евтим Милошев, официално обяви старта на организационни дейности.

