Голяма изненада за Боряна Братоева в "Гласът на България"

Комедийна размяна на реплики между водещите Боряна Братоева и Владо Зомбори разведри атмосферата в „Гласът на България“. Сценката се разигра пред треньорите, след като актрисата шеговито упрекна екранния си партньор, че досега никога не ѝ е подарявал цвете.

„Влади, ти някой път може ли да ми подариш на мен едно цвете?“, попита Боряна. Зомбори прие закачката с хумор и отвърна самоиронично: „Бях се помислил за много велик. Беше глупост за мене да съм нежен с тебе.“

Изненадата обаче дойде секунди по-късно, когато актьорът извади предварително подготвена роза и я поднесе кавалерски на колежката си. Жестът предизвика одобрителни възгласи от треньорските кресла и искрена усмивка на лицето на Братоева, която му благодари сърдечно.

След кратката хумористична пауза двамата водещи върнаха фокуса към решаващите етапи на музикалната надпревара и напрежението зад кулисите.

Владо Зомбори подчерта, че в напрегнатите моменти екипът трябва да бъде „нежен и деликатен“ към участниците.

Боряна Братоева описа емоционалния заряд непосредствено преди важните музикални двубои с думите: „Забелязал ли си, че преди важна битка има един особен момент, когато всички се усмихват, а никой не е спокоен?“