Обрат и легендарна битка в "Игри на волята"

Племето на Ураганите завоюва победа на Арената в “Игри на волята” тази вечер. След загубата на своя капитан Юлия, която отново се състезава за Канарите, Сините постигнаха обрат в битката за неприкосновеност.

Сблъсъкът започна с избора на нов лидер при Ураганите. Участниците в племето избраха любителката на приключения Симона след решаващ глас на новия ѝ коалиционен партньор Боян.

В съревнованието за неприкосновеност Канарите завоюваха ранна преднина, която обаче загубиха след затруднения на Виктория със стената за катерене. Победата за Сините донесе Марио, чиято коалиция се намира в повече от неизгодна позиция в Резиденцията.

Приключенията в “Игри на волята” продължават утре от 20:00 ч. по NOVA с непредвидим племенен съвет за Канарите и легендарна битка за издръжливост, воля и стратегическо мислене, която ще определи кое от племената ще се срещне с водещата Ивет Лалова-Колко край лагерния огън.