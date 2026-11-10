Любопитно

Шок в "Игри на волята"! Отпадна един от големите фаворити

Общо двама напуснаха предаването

Шок в "Игри на волята"! Отпадна един от големите фаворити
Снимка: NOVA
10 ное 26 | 22:22
325
Григор Атанасов

Брокерът Велизар Първанов, един от големите фаворити за победата в сезон 8 и бившата гимнастичка Константинели Милчалиева напуснаха приключението “Игри на волята”. Велизар претърпя поражение в капитанския сблъсък срещу танцьора Боян от Ураганите, а Константинели бе победена от актьора Йордан в битка за оставане във Вишката.

Въпреки седмиците на лишения на Изолатора, лидерът на Канарите Велизар натрупа ценна преднина, която обаче загуби при последната мишена на изпитанието. Така Боян стигна първи до “Пъзела на Императора” и се добра до победата и спасението. Танцьорът получи награда от 50 златни гроша, знамето на противника и правото да изпрати в Изолатора един от Ураганите, който ще се превърне и в следващия капитан на Зеленото племе.

Последвалият двубой за оставане в надпреварата между Йордан и Константинели изпита силата и издръжливостта на двамата воини. По-добрият мерник и разпределение на силите позволи на актьора да триумфира.

Утре на Арената в Дивия север предстои следващата зрелищна битка за неприкосновеност, а един от Ураганите ще трябва да се присъедини към Канарите преди решаващите етапи в “Игри на волята”.

Тагове:
Автор Григор Атанасов

Още по тема Телевизия
Звезди от „Ахат“ разтърси Народния театър с „Моя страна, моя България“. Само днес по БНТ

Звезди от „Ахат“ разтърси Народния театър с „Моя страна, моя България“. Само днес по БНТ

Роклегендата, виртуозите Хасан и Ибрахим и млади таланти представят необикновена версия на вечната песен на Емил Димитров. Спектакълът „Българският ко...

Чудесата на България
07 ноември | 8:48
0 коментара
2046
Още от Любопитно
Коментирай