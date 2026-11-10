Шок в "Игри на волята"! Отпадна един от големите фаворити

Брокерът Велизар Първанов, един от големите фаворити за победата в сезон 8 и бившата гимнастичка Константинели Милчалиева напуснаха приключението “Игри на волята”. Велизар претърпя поражение в капитанския сблъсък срещу танцьора Боян от Ураганите, а Константинели бе победена от актьора Йордан в битка за оставане във Вишката.

Въпреки седмиците на лишения на Изолатора, лидерът на Канарите Велизар натрупа ценна преднина, която обаче загуби при последната мишена на изпитанието. Така Боян стигна първи до “Пъзела на Императора” и се добра до победата и спасението. Танцьорът получи награда от 50 златни гроша, знамето на противника и правото да изпрати в Изолатора един от Ураганите, който ще се превърне и в следващия капитан на Зеленото племе.

Последвалият двубой за оставане в надпреварата между Йордан и Константинели изпита силата и издръжливостта на двамата воини. По-добрият мерник и разпределение на силите позволи на актьора да триумфира.

Утре на Арената в Дивия север предстои следващата зрелищна битка за неприкосновеност, а един от Ураганите ще трябва да се присъедини към Канарите преди решаващите етапи в “Игри на волята”.