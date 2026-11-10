Забраненият град изпревари Лувъра и Версай! Най-посещаваният музей в света

Музеите са неизменна спирка от всяко пътуване за любителите на културата – от уютните и специфични галерии до световноизвестните гиганти в туризма. Списание Time Out представя най-новия доклад на Асоциацията за тематични забавления (TEA) за 2025 г., който подрежда 20-те най-посещавани музея в света.

Противно на очакванията, челните места не се заема нито от Лувъра, нито от Ватиканските музеи. Абсолютен лидер е Дворцовият музей в Пекин (Забраненият град), привлякъл впечатляващите 19 милиона посетители. Китайските институции доминират изцяло първата тройка, като на второ и трето място се нареждат Летният дворец в Пекин (17,38 млн.) и Мавзолеят на император Цин Шъхуан в Сиан (10,97 млн.).

Най-посещаваният музей извън Азия е френският Лувър, заемащ 4-то място с малко над 9 милиона гости. В Топ 10 влизат още Версайският дворец, Природонаучният музей в Лондон и Ватиканските музеи. Азиатското надмощие в класацията е осезаемо – общо 12 от 20-те най-популярни музея се намират в Китай.