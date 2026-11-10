Илияна Йотова с извънредно решение след кървавия ад на „Тракия“

Президентът Илияна Йотова прекратява участието си в Парижкия форум за мир и съпътстващите го международни срещи заради тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Държавният глава се прибира в България след трагедията, която отне живота на 11 души, а други 48 бяха ранени. Йотова изразява съболезнования на семействата и близките на загиналите, съобщиха от президентската институция.

По последни данни, обявени от премиера Румен Радев по време на съвместния му брифинг с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във Варна, загиналите са 11, а пострадалите - 48. Двете тежки верижни катастрофи станаха сутринта на 10 ноември в района на пътен възел „Зимница“ на АМ „Тракия“, като в тях са участвали десетки превозни средства. Гъстата мъгла и силно ограничената видимост са сред посочваните причини за произшествията. Пострадалите са транспортирани до лечебни заведения, а заради мащаба на инцидентите беше задействана системата BG-ALERT.

Илияна Йотова пристигна в Париж по покана на френския президент Еманюел Макрон за участие в деветото издание на Парижкия форум за мир. Тазгодишната среща се провежда под надслов „От суверенитет към сътрудничество“ и събира над 350 представители на държавни и правителствени институции, международни организации, неправителствения сектор и бизнеса. Форумът е посветен на международното сътрудничество при разрешаването на конфликти, климатичните промени, развитието и новите технологии.

Сред основните събития е Срещата на върха за децата, на която българският президент трябваше да говори за възможностите и рисковете от използването на изкуствения интелект в образованието. В програмата на Йотова бяха включени и разговори с генералния секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Матиас Корман и генералния директор на ЮНЕСКО Халед Ел-Енани.

Решението на държавния глава да прекрати посещението си идва, след като и премиерът Румен Радев отмени останалите си ангажименти във Варна заради тежката катастрофа. Министър-председателят съобщи, че е запознал Урсула фон дер Лайен с трагедията, а председателят на Европейската комисия също изрази съболезнования към семействата на загиналите. Спасителните екипи и отговорните институции продължават работата си по последиците от тежките произшествия.