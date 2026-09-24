Йотова предупреди за опасно пренаписване на историята

Президентът Илияна Йотова постави образованието и критичното мислене сред основните оръжия срещу антисемитизма и опитите за пренаписване на историята. На среща в Ню Йорк с ръководствата на водещи американски еврейски организации тя предупреди, че предизвикателството става още по-голямо в технологичната ера, когато децата имат практически неограничен достъп до информация. Разговорът продължи темата, която Йотова вече постави пред президента на Световния еврейски конгрес Роналд Лаудер - че познаването на Холокоста и историческите факти е ключово за противодействието на омразата.

Образованието като защита срещу манипулацията

Йотова подчерта историческата традиция на толерантност в българското общество, а представителите на еврейските организации откроиха спасяването на българските евреи по време на Втората световна война. Разговорът обаче не остана само в миналото. Българският президент насочи вниманието към начина, по който историческите факти достигат до младите хора днес и към опасността манипулирана или невярна информация да подменя паметта за Холокоста.

Именно затова според Йотова развитието на критичното мислене трябва да започва още в училище. В свят, в който децата могат за секунди да достигнат до огромно количество информация, образованието има решаваща задача - да ги научи не само да получават информация, но и да преценяват нейния произход, достоверност и контекст.

Темата има пряка връзка и с друго участие на Йотова в рамките на сесията на ООН. В Ню Йорк тя се включи в среща на високо равнище, посветена на защитата на правата на децата в ерата на изкуствения интелект, съпредседателствана от френския президент Еманюел Макрон, испанския премиер Педро Санчес и президента на Кения Уилям Руто. Така въпросът за критичното мислене и дигиталната среда се превръща в една от повтарящите се теми в посланията на българския президент по време на посещението й.

Антисемитизмът влиза и в класните стаи

Предупреждението идва на фона на сериозна тревога и сред самите американски еврейски организации. Само преди две седмици Антидифамационната лига, Американският еврейски комитет, Конференцията на президентите на големите американски еврейски организации и други структури представиха „Харта за правата на еврейските ученици“. Причината, посочена от тях, е увеличаването през последните близо три години на случаи на антисемитизъм, тормоз и изолация в американските училища.

Самата Антидифамационна лига поставя специален акцент върху обучението за Холокоста и върху подготовката на учители да разпознават и противодействат на омразата и историческите фалшификации. Организацията разработва програми именно за училищната среда, където според нея проблемът остава особено чувствителен.

Идеята за Музей на толерантността също е била обсъдена на срещата в Ню Йорк, но този път Йотова постави по-широк акцент - подобна институция да не бъде само място за съхраняване на миналото, а инструмент за образование на следващите поколения. „Искаме да разкажем за тъмните времена на Холокоста, за да не се повтарят в бъдещето“, заяви президентът.