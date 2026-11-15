Лудост по Българския лъв! Стотици деца чакат с часове за автограф от Никола Цолов

Истинска звездна треска обхвана София заради Никола Цолов. Стотици фенове, сред които огромен брой деца и младежи, се наредиха на дълга опашка, за да видят отблизо Българския лъв, да се снимат с него и да получат автограф. Интересът към срещата беше толкова голям, че предварителните заявки за участие надхвърлиха 800.

Младият пилот се прибра в България след интензивна тестова програма на пистата „Хунгароринг“ в Унгария. В София той представи новата колекция на собствения си бранд The Lion's Club и се срещна с почитателите си в One Gallery на ул. „Дякон Игнатий“.

За разлика от скоростта, с която атакува завоите на пистата, този път Цолов показа друго качество – търпение. Той отдели часове за феновете, които искаха да се докоснат до младата българска звезда. За много от децата срещата се превърна в истинско събитие, а автографът от пилота – в спомен, който ще пазят дълго.

Над 800 заявки за среща с Българския лъв

Събитието привлече огромно внимание още преди началото си. Организаторите отчетоха над 800 предварителни заявки, а пред галерията в центъра на София се образува дълга опашка от желаещи.

Първият официален поп-ъп на The Lion's Club е организиран в партньорство с Visit Sofia. Посетителите имаха възможност да разгледат и закупят официални фен артикули, дрехи и специални продукти с логото на Никола Цолов.

За лична среща и автограф обаче беше необходим предварително потвърден пропуск, тъй като местата за специалните сесии бяха ограничени.

Интересът към българина е поредното доказателство, че той вече е много повече от обещаващ състезател. Цолов постепенно се превръща в разпознаваемо лице на новото поколение български спортни звезди, а успехите му на международната сцена създават публика, която расте заедно с кариерата му.

От „Хунгароринг“ до Ред Бул

Срещата с феновете идва в изключително важен момент за кариерата на 19-годишния пилот. Само преди дни той приключи двудневна тестова програма с болид на Racing Bulls от предишния сезон на „Хунгароринг“.

Изпитанията преминаха при тежки метеорологични условия. Силният дъжд, ниските температури и мокрото трасе затрудниха работата на екипа, но програмата позволи на българина да продължи натрупването на опит с техника от най-високото ниво на автомобилния спорт.

Още по-голямата новина дойде от Ред Бул. От следващия сезон Цолов ще бъде официален резервен пилот както на Oracle Red Bull Racing, така и на Racing Bulls във Формула 1.

Това е историческа стъпка за българския автомобилен спорт. Никола вече направи дебюта си в официална сесия от уикенд на Формула 1, като участва в първата свободна тренировка за Гран при на Мексико. Сега получава възможност да бъде част от структурата на два от най-големите отбора в шампионата.

През 2027 г. програмата му ще включва работа на симулатор, участие в избрани свободни тренировки, тестове с болиди от предишни сезони и изпитания на гуми. Това ще му позволи да работи непосредствено с инженерите и да се подготвя за голямата цел – титулярно място на стартовата решетка във Формула 1.

Седем точки делят Цолов от титлата

Преди да мисли за следващото стъпало в кариерата си, Българският лъв има още една огромна задача. Той е в битката за шампионската корона във Формула 2.

В първия си пълен сезон в шампионата Цолов се утвърди сред най-силните пилоти. С шест победи и впечатляващо постоянство той заема второто място във временното класиране с 200 точки. Пред него е единствено Рафаел Камара, който има седем точки аванс.

Така всичко остава отворено преди решителните два кръга.

На 27-29 ноември пилотите ще се състезават в Катар, а сезонът ще завърши на 4-6 декември в Абу Даби. Именно там ще стане ясно дали българинът ще успее да превърне силния си дебютен пълен сезон във Формула 2 в шампионска титла.

Предизвикателствата около състезанията в региона заради продължаващото напрежение в Близкия изток поставят допълнителни въпросителни, но двата финални кръга продължават да фигурират в официалния календар на шампионата.

Междувременно Цолов получи нещо, което не може да се измери в точки, победи или обиколки – подкрепата на стотици български фенове. И докато се готви за най-важните стартове в кариерата си досега, той вече има публика, която мечтае да го види не просто като резервен пилот, а като титуляр във Формула 1.

Българският лъв е все по-близо до голямата сцена. А опашката от деца, които чакат за неговия автограф, показва, че той вече е вдъхновение за следващото поколение.