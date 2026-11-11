Ясна е съдбата на Никола Цолов

Лиъм Лоусън е близо до подписването на договор с "Рейсинг Булс" за участие във Формула 1 през 2027 г., след като се представи отлично през уикенда на Гран При на Бразилия, съобщава изданието "Рейс".

Въпреки че основните акционери на "Ред Бул" все още не са взели окончателно решение, "Рейс" съобщава, че Лоусън е напът да получи одобрение.

Лоусън е изправен пред тревожни няколко седмици в очакване на новини дали "Рейсинг Булс" ще го запазят за 2027 г., или дали младшият пилот на "Ред Бул" Никола Цолов ще бъде повишен в съотборник на Арвид Линдблад.

Очаква се официално съобщение преди следващото състезание в Лас Вегас.

Ситуацията между Лоусън и Цолов е напрегната от известно време, като се обмислят много различни варианти за това каква би била най-добрата посока за "Рейсинг Булс".

Преди да стане ясно бъдещото на Българския лъв и преди последните стартове във Формула 2, той ще има среща с фенове в София в неделя (15 ноември), където в клуб на ул. "Дякон Игнатий" ще раздава автографи.