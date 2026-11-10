Казаха истината за Ламин Ямал

Селекционерът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте обясни решението нападателят Ламин Ямал да пропусне мача от Лигата на нациите срещу Чехия на 12 ноември.

„Това е правилното решение. Разбира се, той искаше да играе и ако имахме спешна нужда, можехме да го вкараме. Но не си струваше риска. Мислим първо за здравето му и искаме той да е напълно подготвен“, каза де ла Фуенте в интервю за EFE, предаде БТА.

Според треньора Ямал изпитва дискомфорт в дясното коляно след победата на Барселона с 3:0 над Астън Вила в четвъртия кръг на Шампионската лига.

„Той има леко възпаление, което му пречи да се чувства добре. Ако всичко върви добре, ще може да се присъедини към отбора без никакви проблеми. Отнасяме се с всички играчи еднакво, що се отнася до здравето“, добави специалистът.

Очаква се Ямал да пристигне в лагера на националния отбор вечерта на 12 ноември или сутринта на 13 ноември и ще проведе две тренировки преди мача срещу Англия.

Испанският национален отбор води в Група А-3 на Лигата на нациите с 12 точки. Следващите им мачове ще бъдат като гост срещу Чехия (12 ноември) и у дома срещу Англия (15 ноември).