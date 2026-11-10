Гореща новина за Никола Цолов! Бъдещето му може да се реши до часове

Втори тест във Формула 1 за Никола Цолов! Българският пилот сяда отново зад волана на болид от най-престижния шампионат, съобщава racingnews365.com, позовавайки се на източници от лагера на Ред Бул.

Българският лъв ще излезе на пистата „Хунгароринг“ в Унгария за двудневни изпитания, утре и в четвъртък, с миналогодишната кола на Рейсинг Булс. Предстоящите изпитания могат да се окажат решаващи в директния дуел между Цолов и Лиам Лоусън за титулярно място във втория отбор на „биковете“ за сезон 2027.

Това е поредна важна стъпка за българина, който вече проведе един тест с VCARB 02 на „Имола“ в края на август. На 30 октомври той направи и своя официален дебют във Формула 1, заменяйки именно Лоусън в първата свободна тренировка преди Гран При на Мексико Сити. Тогава Цолов си извоюва 12-о място, изоставайки на едва 0.126 секунди от Арвид Линдблад.