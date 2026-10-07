Историческият пробив е близо! Страхотна новина за Никола Цолов

Краят на октомври може да донесе исторически момент за българския автомобилен спорт и кариерата на Никола Цолов. Според информация на специализираното издание PitLane24, младият състезател може да направи първата си поява в официален състезателен уикенд от Формула 1 по време на първата свободна тренировка за Гран при на Мексико на 30 октомври, предава "Гонг".

Българският пилот на Кампос във Формула 2 вече направи сериозна заявка през август на пистата Имола, където завъртя около 700 километра с болид на Рейсинг Булс и спечели похвали от Алън Пърмейн за спокойствието и бързата си адаптация. Тестът в Италия обаче бе проведен с кола от предишната регулаторна ера, докато петъчната сесия в Мексико би предложила реална съпоставка за темпото му с актуалните болиди за 2026 година.

Възможната поява на Цолов на пистата Аутодром Ерманос Родригес би имала ключово значение и за пазара на пилоти. Ръководството на Ред Бул иска да види българина зад волана на настоящия болид, преди да финализира плановете си за пилотския състав за следващия сезон и бъдещето на Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад. Подобен подход не е прецедент в академията – именно в Мексико Исак Хаджар записа първата си петъчна тренировка с АлфаТаури през 2023 година, докато още се състезаваше във Формула 2.

Подготовката на Цолов зад кулисите вече тече интензивно на симулатора на тима в Милтън Кийнс. Предвижда се българинът да бъде заедно с отбора край пистата още за надпреварата в Остин, където да наблюдава работния процес на инженерите в реално време, преди евентуално да седне в кокпита в Мексико. Въпреки че от Ред Бул все още не са обявили официално плановете си, предстоящата тренировка може да се окаже директен кастинг за място на стартовата решетка.